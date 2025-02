Alexandre Mestre anunciou esta quinta-feira a desistência da candidatura à presidência do Comité Olímpico de Portugal [COP], criticando uma «bipolarização» entre as candidaturas fazendo clara referência às listas de Laurentino Dias e Fernando Gomes.

«De cinco pré-candidatos ficámos três. Foi então criada uma lógica de bipolarização. Esse facto, aliado a um processo eleitoral muito condicionado a diferentes títulos, gerou a perceção da necessidade de um voto útil [...]. Neste enquadramento, não estando preenchidos os requisitos formais para formalizar a candidatura aos órgãos estatutários do COP, não serei candidato a presidente do COP», referiu o antigo secretário de Estado do Desporto em comunicado.

Esta quinta-feira era o último dia para a formalização das candidaturas. Com a desistência de Alexandre Mestre, a presidência do COP vai ser discutida entre Laurentino Dias [também ele antigo secretário de Estado do Desporto] e Fernando Gomes [ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol].

As eleições estão marcadas para 19 de março.