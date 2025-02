Laurentino Dias vai apresentar esta quarta-feira a candidatura à presidência dos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal [COP].

Pouco mais de uma semana depois de Fernando Gomes ter apresentado a sua candidatura na sede do COP, o antigo secretário de estado do Desporto escolheu o mesmo local para dar a conhecer a lista «Unidos pelo Olimpismo».

A apresentação terá presente o arquiteto João Paulo Bessa, antigo jogador internacional e selecionador de râguebi, que já tinha sido mandatário nas candidaturas do antigo presidente do COP, José Manuel Constantino.

A lista de Laurentino Dias conta com o apoio de 36 federações olímpicas e não olímpicas.

As eleições para a presidência do COP realizam-se a 19 de março, com o antigo secretário de Estado do Desporto a concorrer contra Fernando Gomes [ex-presidente da FPF] e Alexandre Mestre [antigo secretário de Estado do Desporto]. A tomada de posse dos novos órgãos sociais está marcada para 27 de março.