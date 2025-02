Laurentino Dias, candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal [COP], criticou esta quinta-feira a ausência do anterior presidente da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], Fernando Gomes, nas reuniões do COP.

«A FPF é a maior federação desportiva do país e deve ter um papel mais ativo no COP. Nos últimos 12 anos, o anterior presidente, Fernando Gomes, não esteve presente nas reuniões do Comité. Espero que isso mude com a nova liderança de Pedro Proença», começou por dizer o candidato ao COP num evento da candidatura «Unidos pelo Olimpismo».

Laurentino Dias, que tem uma relação de amizade com o agora presidente da FPF, Proença, destacou que deseja mais do que o voto da «maior federação desportiva do país».

«O voto esgota-se no dia das eleições. Queremos um compromisso efetivo e contínuo. Eu quero da Federação Portuguesa de Futebol mais», reiterou.

O candidato, antigo secretário de Estado do Desporto, prometeu unir federações, atletas e treinadores num projeto sólido, dando continuidade ao trabalho de José Manuel Constantino.

Até à data, a candidatura de Laurentino Dias conta com o apoio de cerca de 36 federações, 14 olímpicas e 22 não olímpicas.

As eleições para a presidência do COP realizam-se a 19 de março, com o antigo secretário de Estado do Desporto a concorrer contra Fernando Gomes [ex-presidente da FPF] e Alexandre Mestre [antigo secretário de Estado do Desporto]. A tomada de posse dos novos órgãos sociais está marcada para 27 de março.