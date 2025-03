Fernando Gomes venceu as eleições para a presidência do Comité Olímpico de Portugal [COP].

Esta quarta-feira, na sede do organismo foi anunciado que a lista do antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol teve 57 por cento dos votos superando a lista liderada por Laurentino Dias.

No discurso logo após ao anúncio da vitória nas eleições, Fernando Gomes agradeceu a todas as federações que participaram na votação. O agora dirigente máximo do COP sucede ao falecido José Manuel Constantino, «alguém que deixou um legado que todos querem honrar».

Fernando Gomes torna-se no 15.º presidente do COP e irá liderar o organismo durante o período de 2025 a 2029.

A tomada de posse dos novos Órgãos Sociais terá lugar no dia 25 de março, a partir das 18h, no Centro Cultural de Belém.

[Artigo atualizado às 19h43]