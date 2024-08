O velório de José Manuel Constantino decorre esta terça-feira, em Lisboa, na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), com o funeral a acontecer no dia seguinte, em Gondomar.

A notícia foi confirmada num comunicado do COP, que informa ainda os horários de ambas as cerimónias fúnebres (velório das 10h30 às 23h e funeral a partir das 15h de quarta-feira).

«A todos agradecemos as múltiplas mensagens de solidariedade já recebidas neste momento tão doloroso», pode ler-se no comunicado do Comité Olímpico de Portugal.

Recordar que José Manuel Constantino morreu este domingo, aos 74 anos, vítima de uma doença prolongada.