José Manuel Araújo foi, esta sexta-feira, confirmado como o vice-presidente na candidatura de Laurentino Dias à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Numa nota publicada pela lista «Unidos pelo Olimpismo», é possível ler que o antigo secretário de Estado do Desporto e secretário-geral do COP durante 12 anos entra na corrida ao posto de 1.º «vice» nas eleições que acontecem a 19 de março.

Além disso, a candidatura refere ainda que tem o apoio de 14 federações olímpicas: Andebol, Campismo e Montanhismo, Ciclismo, Ginástica, Lutas Amadoras, Natação, Squash, Surf, Taekwondo, Ténis de Mesa, Tiro com Arco, Tiro com Armas de Caça, Vela e Voleibol.

Recorde-se que além de Laurentino Dias, também Fernando Gomes (antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol) e Alexandre Mestre (antigo secretário de Estado do Desporto) são candidatos à presidência do COP e alternativas para sucederem a Artur Lopes no cargo.