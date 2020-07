O Qatar confirmou esta segunda-feira que vai candidatar-se à organização dos Jogos Olímpicos de 2032, através de uma carta enviada ao Comité Olímpico Internacional.

«O anúncio feito hoje [segunda-feira] marca o início de um diálogo com o futuro comité organizador do COI para explorar o nosso interesse e perceber como os Jogos podem ser inseridos nos objetivos de desenvolvimento do Qatar a longo prazo», disse o presidente do comité olímpico do Qatar, à agência noticiosa AFP.

Em 2022, o Qatar organiza o Campeonato do Mundo de futebol, competição que teve de ser adiada do verão para novembro e dezembro, devido às elevadas temperaturas na região.

Além do Qatar, também Índia, o estado australiano de Queensland, e Xangai manifestaram interesse em candidatar-se à organização dos Jogos Olímpicos2032.

Para já, está até a ser equacionada uma candidatura conjunta entre Seul e Pyongyang, capitais da Coreia do Sul e do Norte.