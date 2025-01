Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], vai formalizar a sua candidatura à presidência do Comité Olímpico de Portugal [COP] no próximo dia 18 de fevereiro, num evento que terá lugar na sede do COP, em Lisboa. O anúncio foi feito através de um comunicado enviado à agência Lusa.

«O evento marcará o lançamento público da candidatura e a divulgação detalhada das propostas que materializam a minha visão e a dos muitos que têm dado contributos para o futuro do olimpismo português», pode ler-se no comunicado.

Fernando Gomes é um dos três candidatos às eleições do COP, marcadas para 19 de março, juntamente com Laurentino Dias e Alexandre Mestre, ambos antigos secretários de Estado do Desporto.

O candidato destacou o apoio que tem recebido, referindo que «têm sido semanas exigentes, mas também muito gratificantes pelo entusiasmo e apoio que tenho recebido».

O ainda presidente da FPF, que deixa o cargo no mesmo dia da apresentação da candidatura após 12 anos à frente da federação, sublinhou o seu compromisso com a transparência e o respeito pelas decisões das federações.

«Quem me conhece sabe que sou um competidor nato e competir significa lutar até ao fim, com ambição, compromisso e fair-play», afirmou Fernando Gomes, acrescentando que a sua candidatura é «sólida, credível e independente».

Com uma mensagem centrada na união, trabalho e coragem, Fernando Gomes promete lutar pelo futuro do olimpismo nacional.

«O desporto ensina-nos que as vitórias se constroem com trabalho, dedicação e coragem – e é com esse espírito que continuaremos a avançar», concluiu.

As eleições para o Comité Olímpico de Portugal estão marcadas para 19 de março.