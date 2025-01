A candidatura «Unidos pelo Olimpismo», liderada por Laurentino Dias e José Manuel Araújo, continua a consolidar o seu apoio junto das federações desportivas nacionais, tanto olímpicas como não olímpicas, em vista das eleições para o Comité Olímpico de Portugal (COP), marcadas para 19 de março.

Nas últimas horas, a lista anunciou o apoio de mais seis federações, reforçando a sua base de sustentação. Agregaram-se à candidatura as federações olímpicas de Natação e Squash, bem como as federações não olímpicas de Artes Marciais Chinesas, Damas, Filatelia e Aeronáutica. Com estes novos apoios, a lista «Unidos pelo Olimpismo» conta agora com o respaldo de 14 federações olímpicas e 24 federações não olímpicas.

Paralelamente ao reforço de apoios, a candidatura avançou esta semana com a apresentação de mais dois eixos programáticos, num total seis planeados. O quarto [Valorização e Capacitação de Atletas e de Treinadores] e o quinto [Inclusão, Solidariedade e Apoio ao Movimento Desportivo].

As eleições para o Comité Olímpico de Portugal realizam-se a 19 de Março.