Na corrida à liderança do Comité Olímpico de Portugal, o antigo secretário de Estado do Desporto Laurentino Dias assumirá a lista A e o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes a lista B.

Esta designação foi ditada pelo sorteio desta segunda-feira, da Comissão Eleitoral, das listas às eleições para os Órgãos Socais 2025-2029 do organismo.

Já perto do dia de todas as decisões, a 17 de março, ocorrerá a «indicação da identidade dos representantes dos membros votantes, na Assembleia Eleitoral», seguindo-se o ato eleitoral, a 19 de março, entre as 17h00 e 19h00, na sede do COP.

A 25 de março consuma-se a sucessão de Artur Lopes no COP, com a tomada de posse dos novos órgãos sociais, no Centro Cultural de Belém.

De recordar que Artur Lopes assumiu a liderança do COP em agosto passado, depois do falecimento de José Manuel Constantino, no fim dos Jogos Paris2024.