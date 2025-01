O candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP) Laurentino Dias reuniu com sócios extraordinários do organismo tendo em vista as eleições de 19 de março, informou hoje a candidatura.

Em comunicado, a assessoria da candidatura «Unidos pelo Olimpismo», à qual se uniu o atual secretário-geral do organismo, José Manuel Araújo, deu conta do encontro, em Lisboa, com estruturas como a Associação de Atletas Olímpicos, o Special Olympics, a Associação de Jornalistas de Desporto (CNID), a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto, a Comissão de Educação Física e Desporto Militar e a Associação Portuguesa Gestão do Desporto (APOGESD).

A reunião serviu, ainda segundo a mesma fonte, para Laurentino Dias e José Manuel Araújo «trocarem impressões e recolherem contributos junto dos presentes sobre matérias que são sensíveis ao presente e futuro do desporto em Portugal».

Além de Laurentino Dias, concorrem à presidência do organismo o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e o também antigo secretário de Estado do Desporto Alexandre Mestre.

As eleições marcadas para 19 de março vão eleger o sucessor de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino em agosto passado.