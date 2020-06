A advogada Marta Cruz foi nomeada para o Comité de Recurso da UEFA. A portuguesa, que já integrava o Comité Jurídico do organismo, é um dos novos nomes nomeados após proposta do Comité Executivo no segundo dia de reuniões. Em comunicado, a UEFA justifica a escolha dos novos nomes com «o objetivo de permitir uma maior diversidade na composição dos órgãos.»

Marta Cruz chefia ainda a direção jurídica da Federação Portuguesa de Futebol, tendo, em 2015 ganhado um prémio atribuído pelo Tribunal Arbitral do Desporto e pelo Comité Olímpico de Portugal, relativos à sua área de especialização, o direito do desporto.