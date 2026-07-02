Como
Há 31 min
OFICIAL: Como contrata brasileiro Kaiki Bruno
Lateral esquerdo ruma a Itália, proveniente do Cruzeiro
Lateral esquerdo ruma a Itália, proveniente do Cruzeiro
O Como anunciou a contratação do defesa-esquerdo Kaiki Bruno, de 23 anos, a título de empréstimo e com obrigação de compra. Produto da formação do Cruzeiro, o internacional brasileiro fez todo o percurso no emblema de Belo Horizonte. Esta temporada somou quatro assistências em 32 jogos.
Kaiki é mais um reforço para Cesc Fàbregas, depois de Luis Milla, contratado ao Getafe.
Recorde-se que o conjunto transalpino vai disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história.
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