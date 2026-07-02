O Como anunciou a contratação do defesa-esquerdo Kaiki Bruno, de 23 anos, a título de empréstimo e com obrigação de compra. Produto da formação do Cruzeiro, o internacional brasileiro fez todo o percurso no emblema de Belo Horizonte. Esta temporada somou quatro assistências em 32 jogos.

Kaiki é mais um reforço para Cesc Fàbregas, depois de Luis Milla, contratado ao Getafe.

Recorde-se que o conjunto transalpino vai disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história.