VÍDEO: Como goleia Torino e sobe à zona UEFA, Matic marca pelo Sassuolo
Turma de Cesc Fàbregas deixa Juventus e Lazio para trás. No reduto do Sassuolo, Pisa vê dois pontos escaparem aos 90+5m
O Como de Cesc Fàbregas segue imparável e goleou, na noite desta segunda-feira, na visita ao Torino (5-1).
Em encontro da 12.ª jornada da Serie A, o extremo Addai marcou aos 36 e 52 minutos, nos dois momentos assistido por outro extremo, Jesús Rodríguez. Pelo meio, o médio Nikola Vlasic marcou pelo Torino aos 45+2m, de penálti.
Entre trocas, o central Jacobo Ramón aplicou o 3-1 aos 71 minutos, seguido pelos médios Nico Paz (76m) e Baturina (86m).
Este desfecho lança o Como para o sexto lugar, com 21 pontos, a seis da líder Roma e à frente de Juventus e Lazio. Segue-se a receção ao Sassuolo (9.º), na sexta-feira (19h45). Por sua vez, o Torino é 12.º, com 14 pontos, antes da visita ao Lecce (17.º), no domingo (11h30).
No encontro que encerrou esta 12.ª jornada, Sassuolo e Pisa empataram a dois golos. Nos anfitriões – o Sassuolo – o lateral Fali Candé (ex-Portimonense) e o médio Matic (ex-Benfica) foram titulares. O marcador foi inaugurado pelo Pisa, cortesia do avançado Nzola ao quarto minuto. Todavia, na resposta, Matic restabeleceu a igualdade ao sexto minuto.
Na etapa complementar, o avançado Henrik Meister voltou a adiantar o Pisa aos 81 minutos, mas o médio Thorstvedt aplicou o 2-2 aos 90+5m.
Desta forma, o Pisa é 16.º classificado com 10 pontos, igualado com o Lecce (17.º), antes da receção ao Inter Milão (4.º), no domingo (14h). Quanto ao Sassuolo, como referido, é nono, com 17 pontos, e visita o Como (6.º) na sexta-feira (19h45)..
𝓯𝓾𝓵𝓵 𝗧𝗜𝗠𝗘 🔚— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 24, 2025
🤯🤯🤯#SassuoloPisa 2-2#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/639XYCDXxD