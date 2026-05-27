A conquista da Liga Conferência pelo Crystal Palace, após ter derrotado o Rayo Vallecano na final desta quarta-feira, permitiu à Inglaterra igualar um feito que já tinha conseguido na época passada e ficar mais perto de outro, inédito no seu caso e bem mais raro. Tanto que só aconteceu uma vez, já lá vão 36 anos.

Depois de o Aston Villa ter ganho a Liga Europa, o Crystal Palace ficou com a Conference. Assim, Inglaterra torna a ver dois clubes seus conquistarem a Liga Europa e a Liga Conferência na mesma temporada, tal como o fizeram Tottenham e Chelsea, respetivamente, há um ano.

Para além disso, os ingleses continuam na rota de um feito inédito na história do seu futebol: conquistar, na mesma época, as três principais provas continentais. Isso acontecerá se o Arsenal vencer, no próximo sábado, o PSG na final da Liga dos Campeões.

A título de curiosidade, este “triplete” aconteceu apenas por uma vez e teve a Itália como protagonista. Em 1990, o Milan venceu a então Taça dos Campeões Europeus [derrotou, na final, o Benfica], a Juventus ganhou a Taça UEFA e a Sampdoria ficou a Taça das Taças. Outros tempos, de facto.

Sem surpresa, Inglaterra vai terminar a temporada 2025/2026 na liderança destacada do coeficiente anual de federações da UEFA. E convém não esquecer que o campeão do mundo em título também é inglês, no caso o Chelsea.