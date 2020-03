A Fundação Sporting vai oferecer um almoço solidário, neste domingo, nas instalações do clube, pelas 13h00, numa iniciativa com a Comunidade Vida e Paz em prol da comunidade Sem Abrigo.



O almoço terá a a particularidade de, através da CVP, alguns médicos vão medir a febre e monotorizar a comunidade sem abrigo, com material cedido pela Fundação Sporting.