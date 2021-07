O Sporting emitiu um comunicado a respeito da rescisão de João Mário com o Inter de Milão e da contratação do médio de 28 anos pelo Benfica.

Os leões lembram a cláusula antirrivais assinada em 2016 aquando da ida do jogador para os nerazzurri, na qual o clube italiano e João Mário se comprometiam a efetuar um pagamento de 30 milhões de euros caso o mesmo fosse inscrito por clubes portugueses, entre eles o Benfica.

«É convicção do Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD que foi usado um expediente para que o Inter e o jogador João Mário se procurassem eximir ao que contrataram com a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD em 2016», lê-se no ponto 3 do comunicado, isto já depois de o clube leonino ter dito que a rescisão com o Inter e a posterior vinculação de João Mário ao Benfica surgiu após o clube italiano recusar uma proposta do Sporting para a aquisição do jogador.

«Esse expediente só ilustra que todas as partes sabiam as obrigações que assumiram em 2016 e a que, volvidos 5 anos, pretendem furtar-se», nota o Sporting.

Os leões garantem que vão avançar para a Justiça em sede própria no sentido de responsabilizar «os intervenientes pelos danos causados e pelo incumprimentos das obrigações assumidas».

COMUNICADO DO SPORTING NA ÍNTEGRA:

«Em face das notícias vindas a público ontem e hoje, a Sporting SAD informa o seguinte: