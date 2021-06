O Sporting vai recorrer do castigo de interdição do recinto desportivo por um jogo, aplicado pelo Conselho de Disciplina na sequência de um processo instaurado ao emblema leonino e a Ruben Amorim.

Em comunicado, o Sporting manifesta «frontal discordância com a sanção» e informa que irá interpor recurso desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Recorde-se que o Conselho de Disciplina absolveu ainda Amorim e o Sporting de eventuais infrações sobre falsas declarações e fraude e de fraude na celebração dos contratos.

Foi ainda arquivado o processo disciplinar ao Sporting sobre possíveis transgressões relacionadas com as habilitações mínimas, sendo que Ruben Amorim foi também absolvido, «em virtude de prescrição do procedimento disciplinar» de infração ao artigo 140 do Regulamento Disciplinar da Liga, em que podia ter sido castigado entre oito dias e um mês e também multado.

No mesmo comunicado, o Sporting congratula-se com o arquivamento do processo referente a acusações de falsas declarações e fraude e de fraude na celebração dos contratos. Quanto ao arquivamento na sequência da prescrição do procedimento, o Sporting mantem que não foi violada qualquer forma regulamentar e acrescenta: «Lamentamos que o mesmo não tenha tido oportunidade de cabalmente demonstrar a sua inocência em vurtude da prescrição do procedimento.»

«A terminar, a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD manifesta o seu contínuo apoio ao treinador Rúben Amorim, que trabalhou parte substancial da época desportiva transata sob a ameaça de um processo disciplinar injusto, como a decisão ontem conhecida cabalmente comprova. A união de todos em torno dos objetivos da equipa e a convicção de todos os Sportinguistas na inocência de Rúben Amorim foram, também, decisivos para o desfecho da época», conclui o comunicado.