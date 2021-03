Maria José Valério morreu esta quarta-feira, vítima de covid-19, no Hospital de Santa Maria, onde estava internada. A cantora era considerada a voz do Sporting e era ela que interpretava a Marcha do Sporting, que acabou por se tornar o hino do clube.

Ora o Sporting lamentou a morte de Maria José Valécioa através de um comunicado, manifestando «o seu mais profundo pesar» e «não deixando de enaltecer e agradecer os anos de amor e dedicação ímpar de Maria José Valério ao clube»

Comunicado do Sporting:

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Maria José Valério Dourado, que faleceu, nesta quarta-feira, aos 87 anos.

Voz inconfundível e imagem singular, Maria José Valério, como era artisticamente conhecida, interpretou várias canções e deu voz à Marcha do Sporting.

A artista, Sportinguista de coração, marcava presença em Alvalade sempre que podia e participava em várias das festas Leoninas espalhadas pelo País.

Aos familiares e amigos, o Sporting CP manifesta o seu mais profundo pesar, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de amor e dedicação ímpar de Maria José Valério ao Clube.