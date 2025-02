O final da partida entre o Inter Miami e o Sporting Kansas City na última quinta-feira ficou marcado por um momento em que o árbitro da partida, o mexicano Marco Antonio Ortiz Nava, dirigiu-se para Messi e segundo uma fonte da CONCACAF à ESPN, pediu um autógrafo para um membro da família com necessidades especiais.

Ora, este pedido veio resultar dias mais tarde numa suspensão de seis meses (!), segundo o mesmo jornal.

«A conduta do árbitro não está alinhada com o Código de Conduta da Confederação para árbitros de partida e os processos existentes para esses tipos de solicitações. O árbitro reconheceu o seu erro, pediu desculpas pelo incidente e aceitou a ação disciplinar aplicada pela Concacaf», pode ler-se no comunicado enviado à ESPN.

No entanto, a suspensão não se aplica aos jogos da Liga mexicana e Ortiz Navas poderá continuar a arbitrar partidas.

O Inter Miami acabou por vencer a partida por 0-1, com Messi a marcar o único golo da partida.