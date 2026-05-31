VÍDEO: Toluca conquista Champions da CONCACAF e Paulinho é «MVP» do torneio
Internacional português termina como o melhor marcador da competição com oito golos
Internacional português termina como o melhor marcador da competição com oito golos
A madrugada deste domingo foi de festa para o Toluca de Paulinho, que conquistou pela terceira vez na história a Liga dos Campeões da CONCACAF.
Numa final a apenas um jogo e realizada no recinto do clube mexicano, já que foi a melhor equipa na fase a eliminar, o nulo no marcador manteve-se até ao fim do tempo regulamentar e foi necessário recorrer a prolongamento.
Já sem o internacional português em campo, o Toluca adiantou-se por intermédio de Jorge Díaz (104 minutos), sendo que a resposta do Tigres surgiu pouco depois, com o golo de Joaquim (114 minutos).
O empate não foi desfeito ao fim de 120 minutos e tudo se decidiu da marca dos onze metros. Juan Purata falhou o penálti decisivo e o Toluca confirmou assim o quarto troféu da temporada, depois da Supertaça Mexicana, do Apertura e da Campeones Cup.
Assista aqui ao levantar do troféu:
Além de ter sido distinguido como o melhor marcador da competição com oito golos, Paulinho recebeu ainda o prémio para «MVP» desta Champions da CONCACAF.
Sino carga es por exceso de calidad (en serio) ⚽️— Toluca FC (@TolucaFC) May 31, 2026
El 'Mejor Arquero', el 'Campeón Goleador' y el 'MVP' en una sola foto 📸 pic.twitter.com/5QCTqrRood