A madrugada deste domingo foi de festa para o Toluca de Paulinho, que conquistou pela terceira vez na história a Liga dos Campeões da CONCACAF.

Numa final a apenas um jogo e realizada no recinto do clube mexicano, já que foi a melhor equipa na fase a eliminar, o nulo no marcador manteve-se até ao fim do tempo regulamentar e foi necessário recorrer a prolongamento.

Já sem o internacional português em campo, o Toluca adiantou-se por intermédio de Jorge Díaz (104 minutos), sendo que a resposta do Tigres surgiu pouco depois, com o golo de Joaquim (114 minutos).

O empate não foi desfeito ao fim de 120 minutos e tudo se decidiu da marca dos onze metros. Juan Purata falhou o penálti decisivo e o Toluca confirmou assim o quarto troféu da temporada, depois da Supertaça Mexicana, do Apertura e da Campeones Cup.

Assista aqui ao levantar do troféu:

Além de ter sido distinguido como o melhor marcador da competição com oito golos, Paulinho recebeu ainda o prémio para «MVP» desta Champions da CONCACAF.