Mais um convocado para as seleções no plantel de Vítor Bruno.

Desta vez, foi Stephen Eustáquio que foi chamado para representar a seleção do Canadá. O nome do médio do FC Porto está na lista de 23 jogadores que vão participar na próxima jornada da Liga das Nações da Concacaf.

O Canadá vai jogar com o Suriname para os quartos-de-final da competição, eliminatória dividida em duas mãos. O primeiro dos encontros é no dia 15 de novembro em Paramaribo, no Suriname e depois no dia 19 de novembro em Toronto, no Canadá.

Veja aqui a convocatória completa.