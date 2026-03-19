A madrugada desta quinta-feira foi agridoce para Lionel Messi, que chegou aos 900 golos na carreira mas viu o Inter Miami ser eliminado da Liga dos Campeões da CONCACAF, diante do Nashville SC.

Logo aos sete minutos, um lance bem construído pelo corredor esquerdo terminou no fundo da baliza dos visitantes, com o argentino a surgir dentro da área e a fazer o que melhor sabe... rematar de pé esquerdo para o golo.

Assista ao golo de Lionel Messi:

A primeira parte teve, de resto, um ascendente do Inter Miami e que justificava a vantagem mínima ao intervalo. Ainda assim, o cenário mudou de figura nos segundos 45 minutos e os visitantes conseguiram restabelecer a igualdade no marcador (74 minutos), por intermédio de Espinoza.

Recorde-se que, na primeira mão, registou-se um nulo no marcador e o golo apontado fora de casa foi essencial para a passagem do Nashville SC aos «quartos» da prova.