VÍDEO: Inter Miami de Messi empata, Toluca de Paulinho derrotado na Champions
Equipa norte-americana não foi além de um nulo frente ao Nashville, já o avançado português ficou em branco na derrota por 3-2 diante do San Diego
O Inter Miami de Messi e companhia empatou a zero frente ao Nashville, num encontro a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF.
O argentino ficou em branco no jogo, tendo registado apenas um remate enquadrado, defendido pelo guarda-redes Bruan Schwake aos 55 minutos.
Apesar de o Inter Miami ter tido mais posse de bola, o Nashville criou mais perigo e somou 15 remates contra oito dos visitantes.
A melhor ocasião surgiu aos 65 minutos, quando Reed Baker-Whiting cabeceou por cima após canto de Cristian Espinoza, mantendo o nulo que deixa tudo em aberto para a segunda mão.
Já o Toluca de Paulinho perdeu por 3-2 frente ao San Diego que conseguiu vencer apesar de ter estado a jogar com dez unidades desde os 12 minutos, após Marcus Ingvartsen ter cometido uma grande penalidade e ter sido expulso.
Na sequência do lance, Jesús Gallardo colocou o Toluca em vantagem, mas o San Diego reagiu ainda antes do intervalo com um golo de David Vazquez (32m).
Logo no início da segunda parte, Vazquez voltou a faturar e completou a reviravolta no marcador. Pouco depois, foi a vez de Dreyer (53m) dilatar a vantagem com um grande golo.
Aos 88 minutos Manu Duah viu cartão vermelho e Helinho reduziu de penálti para os mexicanos, mas já foi insuficiente para evitar a derrota na primeira mão dos oitavos de final.