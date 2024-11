Com Stephen Eustaquio a titular, o Canadá venceu o Suriname, por 1-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações da CONCACAF.

O único golo do encontro aconteceu aos 82 minutos e teve início num excelente passe do médio do FC Porto. Solto de marcação, Jonathan David recebeu do lado direito do ataque e serviu Junior Hoilett, que dentro da área só teve de encostar para o 1-0.

A segunda mão desta eliminatória está marcada para quarta-feira (20 de novembro), desta vez, em solo canadiano.

Veja aqui o resumo do jogo entre Canadá e Suriname: