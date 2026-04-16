O Toluca garantiu, na última madrugada, a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões da CONCACAF, após bater o Los Angeles Galaxy por 3-0 (7-2 no agregado).

Depois do triunfo na primeira mão, por 4-2, e com Paulinho no onze inicial, os mexicanos entraram bem no jogo e aos dez minutos já venciam pela margem mínima, graças ao pontapé certeiro de Gallardo. Este golo foi, de resto, o único no primeiro tempo e o ascendente do Toluca justificava a diferença no marcador ao intervalo.

Na segunda parte, apareceu o suspeito do costume... e logo em dose dupla. Paulinho precisou apenas de seis minutos para fazer um «bis», com dois golos de belo efeito. O primeiro surgiu após um passe de Helinho e dentro da área atirou rasteiro para o fundo da baliza.

Já o segundo é uma autêntica obra de arte, já que não teve qualquer problema em picar a bola sobre o guarda-redes e carimbar a passagem do Toluca para a próxima fase da competição.

Assista aqui ao golaço de Paulinho:

Ora, após derrotar o Los Angeles Galaxy, o Toluca prepara-se agora para medir forças com o Los Angeles FC, do portista Stephen Eustaquio. A primeira mão decorre a 28 de abril, no México, enquanto que a segunda está marcada para 7 de maio, nos Estados Unidos.