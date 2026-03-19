VÍDEO: Paulinho marca de calcanhar e Toluca ruma aos «quartos» da Champions
Mexicanos superam San Diego FC com um agregado de 6-3 nas duas mãos
O Toluca recebeu e goleou o San Diego FC por 4-0, carimbando assim a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF.
Paulinho foi titular no conjunto mexicano, que se podia ter adiantado no marcador aos 23 minutos, não fosse Bruno Méndez ter visto o golo ser anulado por fora de jogo. Ainda assim, o 1-0 chegou mesmo em cima do intervalo, com Angulo a finalizar para o fundo da baliza e a empatar a eliminatória a três golos, depois da derrota na primeira mão (3-2).
A segunda parte arrancou com um lance de pura classe de Paulinho, que respondeu da melhor forma ao cruzamento de Gallardo e rematou de calcanhar para o segundo do Toluca. Este foi o 26.º golo do internacional português na temporada, em 37 jogos pela equipa principal.
Assista ao golo de Paulinho:
Pouco depois, mais um para a equipa da casa e precisamente pelo autor do 1-0. Num lance algo atabalhoado dentro da área do San Diego FC, a bola chegou aos pés de Angulo e fez o «bis» no encontro. Já em período de compensação, Gallardo fechou as contas da eliminatória e carimbou a passagem aos «quartos» da prova.