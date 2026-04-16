Paulinho: «Estou muito feliz pelos golos, mas mais feliz por ganhar»
Internacional português assina «bis» na vitória do Toluca sobre o Los Angeles Galaxy
Paulinho vestiu novamente a capa de herói e confirmou a passagem do Toluca às meias-finais da Liga dos Campeões da CONCACAF, com um «bis» frente ao Los Angeles Galaxy.
Em declarações na flash interview após o encontro, o internacional português mostrou-se feliz com a exibição da equipa e por saber que a segunda mão das «meias», diante do Los Angeles FC, se vai realizar no reduto do Toluca.
«Estou feliz pelos golos, mas estou mais feliz por ganhar. Sabemos que jogamos a segunda mão das "meias" na nossa casa e há que dar os parabéns a toda a equipa. Acho que já joguei mais jogos nesta cidade (Los Angeles) do que noutra qualquer no México. Há muita qualidade nesta Champions e vamos dar o nosso melhor», afirma.
