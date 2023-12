A família Conceição antecipou o Natal e juntou-se, pelo menos parcialmente, no Estádio do Dragão, com o pai Sérgio Conceição no banco, Francisco no lado do FC Porto e Moisés no lado do Leixões, na despedida da fase de grupos da Taça da Liga.

O clã Conceição acabou por mostrar que é uma família unida, com destaque para o abraço que Sérgio Conceição deu ao filho Moisés logo depois do filho de 22 anos ter sido substituído, aos 79 minutos. Um gesto bonito e aplaudido pelas bancadas do Dragão, já impregnadas de espírito natalício.

Já no final do jogo, os irmãos Francisco e Moisés, que tinham sido adversários em campo, trocaram de camisolas.

Sérgio Conceição abraça filho e adversário Moisés Conceição:

Irmãos, Francisco e Moisés, trocam de camisola: