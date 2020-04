Lisboa regista mais 60 casos de infeção pela covid-19, de acordo com o boletim diário epidemiológico deste domingo, da Direção-Geral da Saúde (DGS). O município da capital continua como o que regista mais infetados, agora um total de 1.406.

Braga e Matosinhos ultrapassaram a marca dos mil casos e têm, nos dados mais recentes, 1.019 e 1.017 infetados, respetivamente, sendo os quarto e quinto municípios com os números mais elevados. No município bracarense são mais 45 do que no sábado e, em Matosinhos, mais 72.

Vila Nova de Gaia, com 1.263 (mais 83) e Porto, com 1.211 (mais 91) são, por esta ordem, o segundo e o terceiro concelhos com mais casos.

Seguem-se, na lista dos dez municípios com mais casos confirmados, Gondomar (966, mais 69), Maia (826, mais 56), Valongo (700, mais 40), Ovar (564, mais 28) e Sintra (552, mais 29).

Nota para Guimarães, que ultrapassou o meio milhar de casos: são agora 507 no concelho minhoto.

Portugal registou mais 23 mortes e 472 novos casos de covid-19.