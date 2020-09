O piloto António Félix da Costa, recém sagrado campeão mundial de Fórmula E, foi condecorado esta quinta-feira com o grau de Comendador da Ordem do Mérito por Marcelo Rebelo de Sousa.



Numa cerimónia que decorreu no Palácio de Belém, o piloto de 29 anos mostrou-se «muito orgulhoso» com o reconhecimento do presidente da República e destacou uma vitória sustentada com «sacrifício, muito trabalho e muitos anos de caminhada». Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o feito do piloto da DS Techeetah, convicto de que vai «prestigiar ainda mais Portugal no futuro», numa modalidade que tem «entusiastas em todo o mundo»



«Quero deixar a minha marca. Sei que é um campeonato que vai ficar cada vez mais competitivo, mas adoro desafios difíceis», garantiu o piloto luso.



Portugal vai receber uma prova da Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve, entre os dias 23 e 25 de outubro, e Félix da Costa revelou que ainda pretende ascender à categoria. «A porta está fechada, não trancada. [Com este título] surgiram chamadas, rumores, algumas mensagens, mas já não acordo a pensar nisso. Fico muito contente que venha a Portugal. Hei-de lá estar. Se não for a correr, pelo menos para rever algumas caras conhecidas e, sobretudo, como fã», rematou.



António Félix da Costa sagrou-se campeão mundial de Fórmula E com a DS Techeetah, a nove de agosto. O piloto português somou 158 pontos contra os 87 do belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) e os 86 do colega de equipa Jean-Eric Vergne.