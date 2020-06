O Sporting emitiu este sábado um comunicado a dar as condolências à família e amigos de Pedro Lima, conhecido ator que foi encontrado este sábado morto numa praia do Guincho.

Pedro Lima era um fervoroso adepto do Sporting, sócio do clube, sendo presença habitual em Alvalade. Antes de se afirmar como um ator de elite, foi atleta do Sporting, na modalidade de natação. Chegou aliás a participar em duas edições dos Jogos Olímpicos, ao serviço de Angola, país do qual também tinha nacionalidade: primeiros na edição de 1988, em Seul, e quatro mais tarde na edição de 1992, em Barcelona.

Comunicado do Sporting:

«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Pedro Lima, que faleceu aos 49 anos.

Conhecido actor português, Pedro Lima era um fervoroso Sócio do Sporting CP, sendo presença habitual no Estádio José Alvalade. Foi ainda antigo atleta Leonino na natação, chegando mesmo a representar Angola nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seul, e de 1992, em Barcelona.

Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências.»