A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) reclama «maior atenção» do Governo para o setor, defendendo que o trabalho das entidades desportivas deveria ficar expresso nos próximos orçamentos do Estado.

«O desporto merece mais atenção por parte do governo, sendo necessário tomar outras ações para que as verbas a disponibilizar nos próximos orçamentos de Estado sejam reforçadas no reconhecimento do trabalho realizado diariamente pelas diversas entidades desportivas», vinca o organismo, naquela que foi uma das conclusões da Assembleia Geral (AG) que decorreu no Jamor, na noite de segunda-feira, e na qual o plano de atividades e orçamento da CDP para 2022 foi aprovado «por unanimidade».

«As federações defendem que são necessárias mais ações para que o desporto ganhe o lugar que merece e para qual trabalha todos os dias», conclui a CDP, em comunicado.

Entre as principais iniciativas para o próximo ano, estão a realização da 25.ª Gala do Desporto, do Congresso do Desporto, o trabalho da Comissão Jovem e ainda a Rede Colaborativa do Desporto.

Da AG saiu ainda a convicção de que «é urgente a aprovação do estatuto do dirigente desportivo», bem como a implementação de um conjunto de «medidas que salvaguardem o desporto a nível nacional, sobretudo ao nível de formação».