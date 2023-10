Filipa Godinho apresentou esta quarta-feira a candidatura à presidência da Confederação do Desporto de Portugal e anunciou Carlos Moia como mandatário da candidatura. A cerimónia decorreu no no Forte do Bom Sucesso, em Lisboa,e contou com vários presidentes de federações desportivas nacionais, tendo a candidata garantido que o maior objetivo é alavancar o desporto português.

Filipa Godinho é pró-Reitora da Universidade de Coimbra, com o pelouro do desporto, membro da Direção da Confederação do Desporto e vice-presidente da ENGSO - European NGO, tendo também sido presidente da Federação Académica do Desporto Universitário entre 2013 e 2015.

«Agregadora, transversal e transformadora, estas são três palavras que caracterizam o espírito da nossa candidatura. Não podemos continuar à espera do Estatuto de dirigente desportivo, não podemos ficar à espera de uma Carta Desportiva Nacional, temos de insistir e persistir num enquadramento tributário justo para o Desporto», referiu a candidata, que anuncia como primeiro objetivo «procurar fontes de financiamento alternativas, em particular para fazermos a modernização que o desporto necessita».