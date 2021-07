O Shkupi, da Macedónia do Norte, derrotou esta quinta-feira o Llapi, do Kosovo, por 2-0, e ficou mais perto de ser o adversário do Santa Clara na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Os golos da formação da casa, segunda classificada do campeonato macedónio, foram anotados por Kire Markoski e por Abdul Rwatubyaye.



A segunda mão joga-se em 15 de julho, em Podujevë, no Kosovo.

A formação açoriana, sexta classificada da última edição da Liga, estreia-se depois na edição inaugural da prova como visitante, em 22 de julho, recebendo, uma semana depois, em Ponta Delgada, o segundo jogo, no dia 29 de julho.

Por sua vez, o Paços de Ferreira, quinto da Liga 2020/21, só vai conhecer no dia 19 de julho o adversário na terceira pré-eliminatória da prova, a disputar a 5 e 12 de agosto.