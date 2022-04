O treinador do Leicester, Brendan Rodgers, e o técnico da Roma, José Mourinho, defrontam-se esta quinta-feira na primeira mão das meias-finais da Liga Conferência. Em 2004, os dois defendiam o mesmo clube: o escocês orientava os sub-18 do Chelsea e o português chegou a Stamford Bridge após a conquista da Liga dos Campeões com o FC Porto.

Na antevisão ao duelo com a Roma, Rodgers confessou a admiração por Mourinho e recordou o período em que observou de perto o «Special One».

«Muito se falou sobre Mourinho nos últimos anos, mas é um treinador especial e um dos maiores da nossa geração. Tentei assimilar e absorver o máximo que pude. Em 2004, quando eu cheguei ao Chelsea ele veio também no verão e todos queriam ser como ele. Chegou a Inglaterra como campeão europeu e deu aos jovens treinadores esperança, com aquele carisma», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Às vezes, perguntam-me o que ele tinha, acho que tinha o ‘Factor X’. Era brilhante em muitos aspetos do jogo, os detalhes, a forma como lida com os jogadores, as adaptações táticas. Pude vê-lo enquanto ainda era um treinador em formação. Distanciámo-nos, porque estamos sempre ocupados no trabalho, mas nunca vou esquecer o que ganhei com ele. Estudei-o e observei-o. É um dos melhores treinadores e não tem nada a provar a ninguém. É um vencedor», concluiu.

O encontro entre ingleses e italianos está agendado para as 20h00, em solo britânico.

As palavras de Rodgers sobre Mourinho: