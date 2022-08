O Vitória de Guimarães-Hajduk Split, da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League, joga-se a partir das 17h00 desta quarta-feira. Sendo este um horário desajustado para quem não está a gozar um dia de folga, um empresário da cidade decidiu presentear os funcionários, autorizando-os a sair durante a tarde.

«Entretanto, são brindados novamente com um jogo europeu em horário de trabalho», começou por criticar Rui Machado, empresário local, que também é presidente do Pevidém. «E por isso, qualquer funcionário das minhas empresas que seja sócio com quotas em dia tem dispensa das 16h00 às 20h00 na próxima quarta-feira», anunciou, através de uma publicação no Facebook.

Além dos «parabéns pela iniciativa», já há quem, com uma boa dose de humor à mistura, se candidate a um lugar nas empresas de Rui Machado.

Em Split, na semana passada, o Vitória perdeu por 3-1, pelo que terá de dar a volta a esse resultado para avançar para o play-off, onde o Villarreal será o adversário. Poderá seguir o V. Guimarães-Hajduk AO MINUTO, no Maisfutebol.