Sérgio Conceição não vai comparecer à conferência de imprensa de antevisão do FC Porto-Famalicão, que deveria realizar-se nesta quinta-feira, confirmou o Maisfutebol.

O técnico portista foi expulso após o empate do FC Porto em Moreira de Cónegos, na passada segunda-feira, tendo entretanto sabido que será suspenso por 21 dias, voltando ao banco só na derradeira jornada. No entanto, essa suspensão não é impeditiva da sua participação na conferência de imprensa.

Sérgio Conceição, recorde-se, viu o cartão vermelho após o apito final, por palavras dirigidas ao árbitro Hugo Miguel, tendo, de acordo com o mapa de castigos, entrado «no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem» com as seguintes palavras: «És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato.»

«Após a exibição do cartão vermelho começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: 'És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c..., és um ladrão, estás sempre a f...-nos'», acrescentou ainda o relatório do árbitro.

De referir que Sérgio Conceição já havia falhado oito conferências neste ano civil, tendo recentemente apresentado a sua explicação para o sucedido.

O FC Porto recebe o Famalicão esta sexta-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga.