Lisboa vai receber, entre os dias 12 e 15 de outubro, o «Global Football Management», cujo principal foco é discutir o futuro da gestão do futebol mundial.

A conferência é organizada por diversos dirigentes brasileiros, mas vai contar com personagens portugueses de peso. Jorge Jesus foi convidado para ser um dos oradores, sobre a relação entre Brasil e Portugal).



«Primeiro queremos fazer um amplo debate sobre o futuro da gestão humanizada dentro do futebol. Em seguida, mostrar ao mercado europeu a qualidade do gestor desportivo brasileiro», declarou o idealizador Felipe Ximenes, ex-diretor de futebol de Santos, Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro, em conversa com o Maisfutebol.



«Portugal é um país com incrível produção académica e científica, além da facilidade da língua. É a grande porta de entrada da Europa para o mercado de futebol mundial», completou.



Gilberto Silva (antigo internacional brasileiro), Marcos Senna (antigo internacional espanhol), Tiago Ribeiro (empresário e antigo presidente do Estoril), Luís Branco (scout do Sporting), Márcio Tannure (chefe do departamento médico do Flamengo), Evandro Mota (mental coach do Benfica), entre outros, também vão participar no evento.