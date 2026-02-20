Os adeptos do Benfica detidos na sequência de confrontos em Lisboa, antes do dérbi de futsal com o Sporting, estão a ser presentes esta manhã ao juiz.

Por sua vez, os adeptos do Sporting envolvidos nos incidentes irão a tribunal apenas na segunda-feira, apurou a CNN Portugal.

Recorde-se que os violentos confrontos à margem do dérbi de futsal entre Sporting e Benfica, na noite desta quinta-feira, resultaram em 124 detidos.

A rixa entre adeptos do Sporting e Benfica junto ao Pavilhão João Rocha (local do jogo) e também perto do Estádio José Alvalade, motivou intervenção policial em Lisboa, ainda antes do encontro.

Ao final da noite, a Polícia de Segurança Pública (PSP), informou que, dos 124 suspeitos, «63 estão associados ao Sport Lisboa e Benfica e 61 ao Sporting Clube de Portugal, tendo sido detidos pela presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia».

No mesmo comunicado, a PSP referiu que «tem conhecimento de, pelo menos, dois feridos, aos quais foi prestada assistência pré-hospitalar».