Edinho veio nesta sexta-feira a público tecer duras críticas a Fábio Lopes, radialista conhecido como Conguito e que foi o principal impulsionador do projeto Villa Athletic, uma nova equipa que acabou por abandonar o campeonato da Associação de Futebol de Portalegre ao fim de poucos meses de existência.

O veterano avançado garante que os jogadores foram confrontados com um e-mail em que Fábio Lopes só assume dívidas perante alguns atletas que estão a passar por dificuldades.

Nessa lista de Fábio Lopes, vulgo Conguito, não está Edinho. «Eu sou um dos jogadores a que ele não reconhece qualquer dívida. Esqueceu-se que me foi buscar com um sonho, um projeto, que eu seria a cara do projeto para atrair outros jogadores, como aconteceu. Jogadores que tinham outras propostas, mas que foram confrontados com esse sonho, consoante aqueles patrocinadores que ele disse que tinha. Era tudo da cabecinha dele, na fantasia dele.»

«Agora está no seu buraco. Como rato que ele é, só podia estar num buraco. Mas os ratos também se apanham. Algum dia terás de responder pelas tuas atitudes, pela tua cobardia», atira o avançado de 40 anos.