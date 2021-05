A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou esta segunda-feira que a Copa América se vai realizar no Brasil, o que está a despertar uma onda de indignação entre médicos, epidemiologistas e partidos da oposição.

O epidemiologista Pedro Curi Halal manifestou-se contra a realização do evento, destacando que a Copa América no Brasil é um «deboche e um desrespeito para com as 460 mil famílias em luto no país».

«A decisão foi tomada exatamente no momento em que a terceira onda se inicia. Como fã de futebol, lamento que o desporto esteja cada vez mais se afastando do povo», pontuou o especialista em publicação nas redes sociais.

Também o Partido dos Trabalhadores (PT) se mostrou contra o evento.

«E a gente fica sabendo que [o presidente, Jair] Bolsonaro autorizou a realização da Copa América aqui no Brasil! É sério isso? Em meio à pandemia, chegada de terceira onda, risco de falta de leitos, de material para a vacina e com a vacinação lenta? Inacreditável!», atirou a presidente do PT, Gleisi Hofmann.

O Brasil é um dos mais atingidos pela pandemia em todo o mundo, ao contabilizar 461.931 vítimas mortais e mais de 16,5 milhões de casos confirmados de covid-19.

A Copa América 2021 tem início a 11 de junho, com a final marcada para 10 de julho.