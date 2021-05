Conor McGregor já tinha anunciado no Twitter a possibilidade de comprar o Manchester United, e agora, numa sessão de perguntas e respostas na rede social, houve quem o questionasse sobre isso.

«Vais mesmo comprar o Manchester United?», perguntou-lhe um seguidor, ao que o lutador irlandês respondeu: «Para ser sincero, primeiro surgiu uma conversa em relação ao Celtic, comprar uma percentagem do Dermot Desmond [acionista maioritário do clube].»

«Estou verdadeiramente interessado em comprar uma equipa desportiva em alguma altura. O Celtic e o Manchester United são equipas de que gosto, mas tenho a mente aberta. Podia fazer grandes coisas por um clube», disse ainda Conor McGregor.

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP