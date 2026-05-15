O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou as queixas apresentadas pelo Sporting e FC Porto, pelas entradas de Gonçalo Inácio e Gabri Veiga, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Depois do empate a zero no Dragão, que permitiu aos leões chegarem à final da prova, o emblema de Alvalade submeteu uma queixa contra o médio espanhol do FC Porto, por um lance com Morten Hjulmand. Gabri Veiga pisou o tornozelo direito do dinamarquês, sem que tenha sido assinalada falta por Miguel Nogueira.

O capitão do Sporting continuou em campo, mas teve de ser substituído no início da segunda parte, aos 50 minutos, estando lesionado desde então.

De acordo com o documento do CD, citado pela Lusa, o videoárbitro (VAR) e o assistente de VAR (AVAR) referem que, depois de revistas as imagens, continuam a considerar acertada a decisão, já que «não se trata de um erro claro e óbvio», pelo que «não há lugar a intervenção do VAR».

Também o FC Porto viu arquivada uma participação disciplinar por uma entrada de Gonçalo Inácio sobre William Gomes, logo nos minutos iniciais do mesmo jogo.

O central do Sporting acertou no extremo brasileiro, sem que também tenha sido assinalada falta pela equipa de arbitragem, que, à semelhança do lance entre Veiga e Hjulmand, entendeu não se tratar «de um erro claro e óbvio», logo sem «lugar a intervenção».