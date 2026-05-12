Duas semanas depois, chega o veredito. O lance polémico entre Rafael Nel  (Sporting) e Devenish (AVS) na deslocação dos leões à Vila das Aves, no dia 27 de abril, teve consequências na avaliação do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A entidade divulgou nesta terça-feira as avaliações da 31.ª jornada, bem como do duelo em atraso da 26.ª entre Casa Pia e Sp. Braga. O lance ocorreu aos 45+1m da primeira parte, com Rafael Nel a cair na grande área após lance dividido com o defesa avense. 

O árbitro Gustavo Correia, após indicação do VAR, visualizou as imagens, mas não considerou haver falta (e citando o número de camisola do jogador errado). Assim, o CA considerou a arbitragem como «insatisfatória» e a videoarbitragem de João Casegas «muito satisafatória».

No que concerne aos jogos dos outros 'grandes', as arbitragens foram positivas.

26.ª jornada

Casa Pia- Sp. Braga
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

31.ª jornada

FC Alverca - FC Arouca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

CD Tondela - CD Nacional
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

SL Benfica - Moreirense FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Vitória SC - Rio Ave FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Estoril Praia - FC Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

CD Santa Clara - SC Braga
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

CF Estrela - FC Porto
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

AVS - Sporting CP
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Gil Vicente FC - Casa Pia AC
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

