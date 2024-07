O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta terça-feira a suspensão de um jogo de Oumane Diomande, defesa do Sporting. Contudo, esse castigo já foi cumprido diante do Athletic Bilbau, em Alvalade, no Troféu Cinco Violinos. Assim, Diomande pode disputar a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do FC Porto.

O defesa leonino foi ainda multado em 51 euros. O internacional pela Costa do Marfim, recorde-se, tinha sido expulso com vermelho direto diante do Sevilha, nesta pré-temporada.

Entre as várias decisões relativas a processos disciplinares do final da época passada divulgadas esta terça-feira, nota ainda para Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, que teve um recurso negado pelo Tribunal Arbitral do Desporto e está fora da Supertaça.

O dirigente dos leões havia recorrido para essa instância, com pedido de providência cautelar, após o Conselho de Disciplina castigá-lo devido a acontecimentos na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto. Vai mesmo ser multado em 612 euros e suspenso 17 dias por «ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade».