Claques do FC Porto com um jogo de interdição após incidentes em Alvalade
Queda de vidros feriu 17 adeptos do Sporting
Já são conhecidas as consequências regulamentares dos desacatos ocorridos na 'caixa' do Estádio José Alvalade no Clássico da quarta jornada do campeonato, entre Sporting e FC Porto, a 30 de agosto.
Na altura, 17 adeptos do Sporting ficaram feridos pela queda de vidros provenientes da zona em que se encontravam adeptos do FC Porto. O Sporting enviou depois uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que já deliberou.
A referida entidade emitiu um comunicado nesta sexta-feira em que anuncia a «interdição temporária dos setores correspondentes aos GOA - Grupos Organizados de Adeptos, Super Dragões e Coletivo Ultras 95 por um jogo», como sanção.
Além disso, o FC Porto paga uma multa de 3.825 euros pelo sucedido, no âmbito do processo disciplinar n.º 29-25/26.