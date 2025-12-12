Já são conhecidas as consequências regulamentares dos desacatos ocorridos na 'caixa' do Estádio José Alvalade no Clássico da quarta jornada do campeonato, entre Sporting e FC Porto, a 30 de agosto.

Na altura, 17 adeptos do Sporting ficaram feridos pela queda de vidros provenientes da zona em que se encontravam adeptos do FC Porto. O Sporting enviou depois uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que já deliberou.

A referida entidade emitiu um comunicado nesta sexta-feira em que anuncia a «interdição temporária dos setores correspondentes aos GOA - Grupos Organizados de Adeptos, Super Dragões e Coletivo Ultras 95 por um jogo», como sanção.

Além disso, o FC Porto paga uma multa de 3.825 euros pelo sucedido, no âmbito do processo disciplinar n.º 29-25/26.