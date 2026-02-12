O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol pronunciou-se sobre as sanções impostas a William Gomes pelo cartão vermelho mostrado contra o Casa Pia. O órgão considerou, nesta quinta-feira, «parcialmente procedente» o recurso do FC Porto.

Assim, a multa aplicada ao brasileiro foi reduzida de 1,224 euros para 918€, considerando atenuantes. Porém, o CD manteve inalterada a sanção de dois jogos de suspensão.

Desta forma, William Gomes continua indisponível para a próxima jornada do campeonato, contra o Nacional, já depois de ter falhado o Clássico em casa contra o Sporting (1-1).

Além disso, o CD absolveu Frederico Varandas na sequência de uma queixa apresentada pelo FC Porto por alegada lesão da honra do clube.

A equipa de Francesco Farioli desloca-se à ilha da Madeira para defrontar o Nacional, no domingo, pelas 15h30.