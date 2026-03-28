André Villas-Boas, presidente do FC Porto, foi suspenso por dez dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de um processo disciplinar iniciado pelo Sporting.

Já Frederico Varandas, máximo dirigente do Sporting, teve um castigo ainda mais pesado - de 20 dias -, também por declarações proferidas na mesma noite. No caso de Varandas, foi castigado por chamar «mentiroso» e «cobarde» a AVB, após o jogo da Taça de Portugal em Alvalade, no início de março (1-0 para os leões).

Por sua vez, Villas-Boas disse que «o presidente do Sporting já chamou de ladrão ao presidente da federação, a João Capela e a Nuno Almeida».

Isto acontece um dia depois de Frederico Varandas ter sido multado em 460 euros por enviar 'beijinhos' na direção de adeptos do FC Porto, nesse mesmo jogo.