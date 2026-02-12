O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi absolvido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol na sequência de uma participação disciplinar apresentada pelo FC Porto.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira. Em causa estão as declarações de Varandas após a vitória sobre o V. Guimarães, em dezembro, em que acusou FC Porto e Benfica de controlar a arbitragem no passado.

«Durante décadas, a arbitragem não era independente, tinha donos - FC Porto e Benfica, durante décadas, com nomes como Pinto da Costa ou Luís Filipe Vieira», afirmou.

O CD considera não ter havido «lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros» nas palavras do dirigente leonino.

Noutra decisão anunciada pelo órgão disciplinar, o castigo de dois jogos de William Gomes foi mantido.